Göç İdaresi Başkanlığı, Türkiye'deki yabancı sayıları hakkında son günlerde ortaya atılan yanıltıcı iddialara yanıt verdi. Başkanlık, iddiaların tamamen gerçek dışı olduğunu ve hiçbir dayanağı bulunmadığını belirtti.

Gerçek sayılar açıklandı

Göç İdaresi'nin açıklamasına göre, Türkiye'de yasal kalış hakkı bulunan yabancıların toplam sayısı 4 milyon 425 bin 230'dur. Bu rakam, 3 milyon 99 bin 524 geçici koruma altındaki Suriyeli, 221 bin 353 uluslararası koruma kapsamındaki yabancı ve 1 milyon 104 bin 353 ikamet izniyle kalan yabancıdan oluşmaktadır.

Yanıltıcı iddialara sert tepki

Başkanlık, bazı medya organlarında yer alan "7 milyon Suriyeli ve 13 milyon yabancı" iddialarının tamamen gerçek dışı ve dayanağı olmayan bilgiler olduğunu vurguladı. Bu tür iddiaların, kamuoyunu yanlış bilgilendirme ve dezenformasyon amaçlı olduğunu belirtti.

Uluslararası verilerle karşılaştırma

Açıklamada, Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyonu Ofisi (OCHA) ve BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) verilerine de yer verildi. BM'ye göre, Suriyeli nüfusu 23,5 milyon iken, Türkiye dahil çeşitli ülkelerde yaşayan Suriyeli sayısının 6,5 milyon olduğu belirtiliyor.

Dezenformasyon ve kamu bilgilendirmesi

Göç İdaresi, uluslararası kuruluşların ve kendi verilerinin net olduğunu ifade ederek, yanlış bilgi yayılmasının iyi niyetle bağdaşmadığını ve kamuoyunu yanıltma amacını taşıdığını açıkladı.