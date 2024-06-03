Güçlü Destek: Binlerce Taraftar Meydanı Doldurdu

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen etkinlik, 2 Haziran Pazar akşamı Bodrum Belediye Meydanı'nda gerçekleşti. Binlerce taraftarın katıldığı kutlamalar, takımın Süper Lig'e çıkışını coşkuyla taçlandırdı.

Protokol ve Taraftarlar Bir Arada: Şehir Turu ve Sahne Programı

Futbolcuları taşıyan araç, Milta Bodrum Marina'dan Belediye Meydanı'na kortej eşliğinde hareket ederek şehir turu attı. Ardından başlayan kutlama programında DJ Ersin'in sunumuyla birlikte Bodrum Futbol Kulübü yönetimi, takım oyuncuları ve teknik heyet sahneye çıkarak kupa kaldırdı. Protokol konuşmaları, havai fişek gösterisi ve Bülent Serttaş konseri ile Bodrumlular unutulmaz bir gece yaşadı.

Protokol ve Taraftarın Coşkusu: Kutlamaya Büyük Katılım

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, CHP Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ve binlerce Bodrumlu, zafer gecesine katılan isimler arasındaydı.

Bodrum'un Gururu: Başkan Mandalinci ve Başkan Aras'tan Konuşmalar

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Süper Lig'e çıkışın gururunu paylaştığı konuşmasında, Bodrumspor'un başarısını tüm şehirle birlikte kutladı. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise Bodrumspor'un başarısını tarihi bir an olarak değerlendirerek, takıma her türlü desteği verdiklerini ifade etti.

Kutlamaya Renk Katan Hareket: Başkan Aras, Mandalinci ve Takım Oyuncularından Özel Performans

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ve takım oyuncuları, geleneksel halk oyunu Sepetçioğlu'nu oynayarak kutlamalara renk kattı.

Katılımcılar ve Yetkililerden Destek Mesajları

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Bodrumspor'un zaferini kutlayarak, şehrin ve takımın birlikte elde ettiği başarının önemine vurgu yaptı. CHP Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici ise Bodrumspor'un Süper Lig'e yükselişinin tüm Bodrumlulara gurur verdiğini ifade etti.

Kutlama Şöleni Havai Fişeklerle Taçlandı

Konuşmaların ardından gerçekleşen havai fişek gösterisi ile Bodrum'da coşku doruğa çıktı. Bülent Serttaş'ın şarkıları eşliğinde devam eden kutlamalar, Bodrumspor taraftarlarının unutulmaz anlar yaşamasına neden oldu.