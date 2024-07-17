Fethiye'nin Göcek Mahallesi'nde, Göcek Tüneli çıkışı kavşağında meydana gelen feci kazada, Fransız uyruklu 12 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti. Kazada toplam 10 kişi yaralandı.

Kazanın detayları

Fransız uyruklu N.L.'nin kullandığı otomobil, Göcek Tüneli çıkışında D.A. idaresindeki otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle, her iki aracın sürücüleri ve araçlarda bulunan 5'i Fransız uyruklu 11 kişi yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Kaza ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesiyle Fethiye ve Dalaman ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.

12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Yaralılar arasında bulunan Fransız uyruklu 12 yaşındaki E.A., kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.