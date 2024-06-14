Çanakkale Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Marmara ve Ege bölgesinde faaliyet gösteren göçmen kaçakçılığı suçlarına yönelik projeli dosya kapsamında çalışmalar yürüttü. Bu çalışmalar neticesinde Çanakkale'de iki, Muğla ve İzmir'de birer operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 132 kaçak göçmen, 5 araç, 139 bin TL, 200 dolar, 37 can yeleği, 10 şambrel ve 6 şişirme pompası ele geçirildi. Yapılan ara yakalamalar sonucunda 8 şüpheli şahıs mahkemeye sevk edildi ve tutuklandı.

Soruşturmanın devamı kapsamında, 11 Haziran Salı günü İstanbul ve Çanakkale'de hedef şahıs olarak belirlenen S.E. yakalandı. Şüphelinin ikametinde yapılan aramada 2 bin 600 TL, bir av tüfeği ve 14 av tüfeği fişeği bulundu. Devam eden operasyonlar kapsamında B.S. isimli şüpheli de Çanakkale'de yakalanarak adli makamlara sevk edildi. B.S. savcılıktan serbest bırakılırken, S.E. tutuklanarak cezaevine gönderildi.