Son bir hafta içinde Türkiye genelinde düzenlenen ’Kalkan-25’ operasyonları kapsamında, göçmen kaçakçılığına yönelik olarak 100 operasyon gerçekleştirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, operasyonlarda 149 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını duyurdu. Bu organizatörlerden 42'sinin tutuklandığını, 21'inin ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldığını belirtti.

2 bin 563 düzensiz göçmen yakalandı

Operasyonlar neticesinde 2 bin 563 düzensiz göçmenin yakalandığını açıklayan Bakan Yerlikaya, yakalanan düzensiz göçmenlerin İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edildiğini ve sınır dışı işlemlerinin başlatıldığını ifade etti.

Hukuki süreç devam ediyor

Diğer göçmen kaçakçılığı organizatörleri hakkında da işlemlerin devam ettiğini vurgulayan Bakan Yerlikaya, operasyonların sürdürüleceğini ve göçmen kaçakçılığına yönelik kararlı mücadelenin devam edeceğini belirtti.