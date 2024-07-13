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21 düzensiz göçmen ise İl Göç İdaresine gönderilmişti.

Sanık T.Ç. hakkında "göçmen kaçakçılığı" suçundan 14 yıl 3 ay 15 günden, 19 yıl 9 ay 15 güne kadar hapis cezası isteniyor.

Kamyonette Afganistan ve Pakistan uyruklu 21 düzensiz göçmenin yakalandığı aktarılan iddianamede T.Ç, sosyal medyada görüştüğü bir kişi ile düzensiz göçmenleri İstanbul'dan Kırklareli'ne götürme karşılığında 10 bin liraya anlaştığını, göçmenleri Kırklareli'nde ormanlık alana bırakırken yakalandığını belirtti.

İddianamede, T.Ç'nin 34 ULR 57 plakalı kamyonet ile düzensiz göçmenleri İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bir ormanlık alandan alarak Kırklareli'ne getirdiği, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 12 Mayıs 2024'te fiziki takip sonucu Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yolundaki ormanlık alanda yakalandığı belirtildi.

Kırklareli 'nde göçmen kaçakçılığı iddiasıyla tutuklu sanık T.Ç hakkında 19 yıl 9 ay 15 güne kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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