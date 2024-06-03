God of War Ragnarok'un PC sürümü duyuruldu

Sony'nin dün gerçekleştirilen State of Play etkinliğinde, PC oyuncularının sabırsızlıkla beklediği God of War Ragnarok'un PC'ye geleceği açıklandı. Türk oyuncuları sevindirecek bir diğer haber ise oyunun, bir öncekinde olduğu gibi, Türkçe altyazı seçeneği ile çıkış yapacak olması.

GOD OF WAR RAGNAROK, PC'ye geliyor

PlayStation Blog sitesinde yer alan bilgilere göre, Santa Monica Studio ve Jetpack Interactive tarafından geliştirilen ve PlayStation PC LLC tarafından yayınlanan God of War Ragnarok, 19 Eylül 2024'te Steam ve Epic Games platformlarında PC oyuncuları için çıkış yapacak.

GOD OF WAR RAGNAROK KAÇ TL?

Lansmanından yaklaşık 2 yıl sonra PC oyuncularıyla buluşacak God Of War Ragnarok, Steam'de 49.99 dolardan satışa sunulurken Epic Games'te ise 1.499 TL ile çıkış yapacak. Ayrıca oyunun Digital Deluxe sürümü de bulunmakta.

God Of War Standart Edition: 1.499 TL

God Of War Digital Deluxe Edition: 1.749 TL