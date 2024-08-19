Baba 2 filminin yıldızı Amerikalı aktör John Aprea, 83 yaşında hayatını kaybetti.

Özellikle "The Godfather Part II" (Baba 2) filmindeki genç Salvatore 'Sal' Tessio rolü ile tanınan Aprea, sinema dünyasında iz bırakan bir kariyere sahipti.

Aynı zamanda popüler sitcom "Full House"da Jesse Katsopolis'in babası Nick Katsopolis karakterini canlandırarak farklı bir izleyici kitlesine ulaşmıştı.

Menajeri Will Levine'in açıklamasına göre, Aprea 5 Ağustos'ta Los Angeles'taki evinde hayata veda etti, ancak ölüm nedeni henüz açıklanmadı.

John Aprea, "The Godfather" serisinin Michael Corleone rolü için Al Pacino ile yarışmış ancak bu rolü kaybetmişti. Ancak Tessio karakteri, onun kariyerinde bir dönüm noktası oldu.

Aprea, 2019 yılında aktör Clint Culp ile yaptığı bir röportajda, "Sanırım her şeyi değiştiren kredi buydu," diyerek bu rolün kariyerine olan etkisini dile getirmişti.