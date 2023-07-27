Yukarıda bir sonsuzluk var, başını kaldırırsan göreceksin... Gökyüzü tüm ihtişamıyla orada, gizem dolu... Ne kadar az bakıyoruz gökyüzüne, eminim bazıları neredeyse hiç bakmıyor.

Yeryüzü telaşları, bunun romantik bir aktivite olduğu düşüncesinden öteye götüremiyor. Oysa binlerce yıldır gökyüzüne duyulan merak astronomiyi ortaya çıkarttı. Sayısız şiir ve yazıya konu oldu, oluyor... Bizim gibi sıradan insanlara göre ise gökyüzünü izlemek bile tuhaf geliyor...

‘Ne var ki gökyüzünde’ Bilinmeyene duyulan merak... Sonsuzluk... Yıldızlarla birlikte muhteşem bir güzellik var. Gökyüzüne bakmak, kafesten manzaraya bakmak gibi... Nefes alamadığında derin bir nefes gibi... Bunaldığında ilaç gibi... Herkesin farklı bir derinlik bulabileceği bir yer... Sınırsızlığı ile ufku açan bir yer ... Gazali’nin gökyüzü ile ilgili kitabında şu sözler yer alıyor, “Evindeki rahatlık semayı görebildiğin yer kadardır.” Gazali’ye göre gökyüzüne bakmanın üzüntüyü gideren karamsarlıktan kurtaran bir yönü var…

Gökyüzüne bakmak en çok da büyüttüğün her şeyin ne kadar da küçük olduğunu anlayabilmek için güzel...



Bir gün

Çok bunalırsan

Denizin dibinde

Yosunlara takılmış gibi

Soluksuz

Sakın unutma gökyüzüne bakmayı

Gökyüzü senindir

Gökyüzü herkesindir

Zülfü Livaneli