Ünlü işletmeci ve Organizatör Gökay Boyacı başarısını yeni mekanında da kanıtladı . Yıllardır cemiyette bir çok başarılı işlere imza atan Boyacı geçtiğimiz hafta yapmış olduğu etkinlikler ile büyük ses getirdi . İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'un kalbinde, göz alıcı bir manzaraya sahip Queen Roof, mekan sahibi Teo Demir'in ve organizatör Melissa Sim Erbil (J. Noah Ent.) işbirliğiyle, şehrin en yeni ve en gözde latin dans mekanlarından biri olarak kapılarını açtı.

Queen Roof mekanın adına yakışır bir kraliyet ailesi ve kraliçelere layık dekorasyonu ile dikkat çekti. Misafirlerine sadece muhteşem bir atmosfer sunmakla kalmayan Queen Roof, inanılmaz şovları ve enerjisiyle de unutulmaz anlar yaşattı.

Teo Demir, mekanın her detayına özen göstermiş ve konuklarını ağırlamada üstün bir misafirperverlik sergilemiş. Melissa Sim Erbil ise, J. Noah Entertainment bünyesindeki organizasyon yeteneğiyle etkinliği başarıyla yönetti. İstanbul sosyal hayatının yeni buluşma noktası olan Queen Roof sadece dans geceleri ile kalmayıp her çesit sanat, cemiyet ve sosyetenin uğrak yerlerinden biri olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.