Havacılık, savunma ve uzay sanayisinin dünyadaki en prestijli etkinliklerinden biri olan Farnborough Uluslararası Havacılık Fuarı, İngiltere'nin Farnborough kentinde kapılarını ziyaretçilerine açtı.

4 uçuş gerçekleştirecek

Fuar kapsamında, Türkiye'nin milli hava araçlarından GÖKBEY ilk kez yurt dışında uçuş gösterisi yaptı. Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen GÖKBEY, 22-26 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen etkinlik boyunca 4 uçuş gerçekleştirecek. GÖKBEY'in performansı, Türkiye'nin havacılık teknolojisindeki ilerlemesini ve uluslararası rekabet gücünü gözler önüne serdi.

TUSAŞ'ın Diğer sergilenen araçları

TUSAŞ, fuarda ayrıca jet eğitim uçağı HÜRJET, HÜRKUŞ, T129 ATAK Helikopteri, T625 GÖKBEY Genel Maksat Helikopteri ve İHA ailesinden AKSUNGUR, ANKA ve ANKA III'ün 1/7 maketlerini sergileyecek. Ayrıca KAAN deneyim alanı ve uydu maketleri de ziyaretçilerin ilgisine sunulacak.