GÖKBEY, Farnborough Uluslararası Havacılık Fuarı'nda üçüncü uçuşunu gerçekleştirdi

İngiltere'deki Farnborough Uluslararası Havacılık Fuarı'nın üçüncü gününde, Türk havacılık ve savunma sanayisinin gururu GÖKBEY, yeniden havalandı ve yaklaşık 5 dakika süren başarılı bir uçuş gerçekleştirdi. GÖKBEY, fuarın ilk gününde yurt dışındaki ilk uçuş gösterisini yapmış, ikinci gün de bir uçuş gerçekleştirmişti. Bugün yapılan üçüncü uçuşla birlikte, 22-26 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen fuar kapsamında toplam 4 gösteri uçuşu yapmış olacak. TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, GÖKBEY'in yurt dışından büyük ilgi gördüğünü belirtti.