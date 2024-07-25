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GÖKBEY, Farnborough Uluslararası Havacılık Fuarı'nda üçüncü uçuşunu gerçekleştirdi

İngiltere'deki Farnborough Uluslararası Havacılık Fuarı'nın üçüncü gününde, Türk havacılık ve savunma sanayisinin gururu GÖKBEY, yeniden havalandı ve yaklaşık 5 dakika süren başarılı bir uçuş gerçekleştirdi. GÖKBEY, fuarın ilk gününde yurt dışındaki ilk uçuş gösterisini yapmış, ikinci gün de bir uçuş gerçekleştirmişti. Bugün yapılan üçüncü uçuşla birlikte, 22-26 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen fuar kapsamında toplam 4 gösteri uçuşu yapmış olacak. TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, GÖKBEY'in yurt dışından büyük ilgi gördüğünü belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı