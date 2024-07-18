Yaz aylarında sanatçılar şarkılarını buluşturuyor.Gökçe Gökçen'de bu isimlerden biri oldu.İSTANBUL (İGFA) - İlk teklisi ile dijital platformlarda müzikseverlerin beğenisini kazanan genç yetenek Gökçe Gökçen , ikinci teklisi Yok'u müzikseverlerle buluşturdu.Sözü ve müziği kendisine ait olan şarkısının düzenlemesini bir önceki şarkısında olduğu gibi Alişan Göksu üstlendi.

Başarılı sanatçı geçtiğimiz günlerde gazeteciler ile yaptığı söyleşide "90'ların tınısını anımsatan bir sound ile çıkış yaptınız neler söylemek istersiniz? sorusuna " Böyle şarkıları okumak bana keyif veriyor. 90'ları okurken yaşamak önemli. Sevenlerimin desteğiyle daha iyi şarkılar gelecek." dedi.