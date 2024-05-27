CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, yazılı açıklamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mevcut anayasayı "darbe anayasası" olarak değerlendirdiğini belirtti. Gökçen, 12 Eylül 1980 darbesinin Türkiye'deki özgürlükler üzerindeki etkilerine vurgu yaparak, darbe dönemi kanunlarının değiştirilmesi gerektiğini vurguladı.
Gökçe'nin açıklamalarında, anayasa değişikliği için öncelikle mevcut anayasaya ve Anayasa Mahkemesi kararlarına saygı duyulması gerektiğini ifade etti.
Editör: Emir Çetintaş