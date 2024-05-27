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Gökçe'nin açıklamalarında, anayasa değişikliği için öncelikle mevcut anayasaya ve Anayasa Mahkemesi kararlarına saygı duyulması gerektiğini ifade etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen , yazılı açıklamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mevcut anayasayı " darbe anayasası " olarak değerlendirdiğini belirtti. Gökçen, 12 Eylül 1980 darbesinin Türkiye'deki özgürlükler üzerindeki etkilerine vurgu yaparak, darbe dönemi kanunlarının değiştirilmesi gerektiğini vurguladı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti:

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti:

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