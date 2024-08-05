Gökçeada'nın açıklarında balık avlamak için denize açılan İlker Özdemir, paragat ağlarına takılmış halde 3 metre boyunda ve 500 kilogram ağırlığında bir mako köpek balığı buldu. Sosyal medya hesabından bu ilginç anı paylaşan Özdemir, bu vahşi türle ilk kez karşılaştığını belirtti ve balığı doğal ortamına geri saldı.

Türk balıkçıdan sıradışı karşılaşma

Gökçeada'da denize açılan İlker Özdemir ve arkadaşları, balık avlamak için çıktıkları rutin bir günün sonunda, olağanüstü bir keşfe imza attılar. Kaleköy Limanı açıklarında, paragat ağlarına takılmış bir köpek balığı buldular. Mako cinsi olarak tanımlanan bu köpek balığı, yaklaşık 3 metre uzunluğunda ve yarım ton ağırlığındaydı.

Dünyanın en hızlı balığı

Mako köpekbalıkları, saatte 80 km'ye ulaşan yüzme hızlarıyla bilinirler ve bu da onları dünyanın en hızlı balıkları yapar. Tropikal ve ılıman sularda bulunan bu balıklar, özellikle sivri burunları ve büyük gözleriyle dikkat çekerler. Uzun mesafeleri hızla kat edebilen bu tür, dünya okyanuslarının korkulan avcıları arasında yer alır.

Doğaya geri salındı

İlker Özdemir, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, mako köpek balığını 40 metre derinlikte paragat ağlarına dolanmış halde bulduklarını ifade etti. Balığı sudan çıkarma anını cep telefonuyla kaydeden Özdemir, bu hayvanı tekrar doğal ortamına bırakmanın en doğru karar olduğunu belirtti. Köpek balığı, kısa bir süre sonra tekneden uzaklaşarak gözden kayboldu.

Özdemir, bu tür vahşi köpek balıklarının kıyılara kadar yaklaşabileceği konusunda uyarıda bulunarak, çevrede dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.