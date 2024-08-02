Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde şoka neden olan bir aile dramı yaşandı. Genç bir adam, annesi ve kız kardeşini darp eden babasını silahla vurarak öldürdü.

Çınarlı Mahallesi'nde kan donduran olay

Olay, dün akşam saatlerinde Gökçeada ilçesi Çınarlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, 46 yaşındaki İzzet Ö., eşi Ö.Ö. ve kızı SBÖ. ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında İzzet Ö., eşine silahla tehdit etti. Durumu farklı olan SBÖ., hemen abisi Enes Ö.'yü elindeki kişilerin annesini öldüreceğini söyledi. Eve hızla gelen Enes Ö., babasını silahla vurarak öldürdü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Silah sesleri üzerine çevredekilerin ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralı İzzet Ö.'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, Enes Ö.'yü gözaltına aldı. Olay yeri inceleme ekibi ve savcılık, detaylı bir araştırma başlattı. İzzet Ö.'nün cenazesi, Gökçeada Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili geniş soruşturma başlattı.