Dün saat 13.00 sıralarında, Saros Körfezi açıklarında Egemen Çoğ'un kullandığı 5 metre uzunluğundaki tekne, motor arızası yaparak sürüklenmeye başladı. İhbar üzerine Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye sevk edildi ve hızlıca kurtarma operasyonuna başladı.

Teknede mahsur kaldı

Egemen Çoğ'un denize açıldığı teknenin motoru aniden arızalanınca, teknede mahsur kaldı. Havanın da esmeye başlamasıyla birlikte durum tehlikeli bir hal aldı. Egemen Çoğ, Sahil Güvenlik'e ve Türk balıkçı İlker Özdemir'e ulaşarak yardım istedi.

Balıkçı İlker Özdemir'in müdahalesi

Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarına kafa tutmasıyla tanınan Türk balıkçı İlker Özdemir, olay anını şöyle anlattı: "Zürafa kayalıklarına kılıç paragatı atıyorduk. Gökçeada'dan 20 mil uzaktaydık. Egemen Çoğ'un teknede mahsur kaldığını öğrendik. Sahil Güvenlik ekipleri bizden önce ulaşarak tekneyi ve içindeki kişiyi kurtardı. Daha sonra biz tekneyi yedekleyerek Kaleköy Limanı'na emniyetle yanaştırdık."

Tekne sahibi Egemen Çoğ'un açıklaması

Teknesi arıza yapan Egemen Çoğ, olay anını şu sözlerle anlattı: "Sabah saat 10.30 gibi denize açıldım ve Gökçeada'ya doğru gidiyordum. Saat 13.00 gibi teknem arıza yaptı. Tek başımaydım ve hava da esmeye başladı. İlker reise internetten ulaştım ve Sahil Güvenliği aradım. Hızlıca müdahale ederek beni ve teknemi kurtardılar."