İstanbul-Bursa yolunda dün akşam saatlerinde meydana gelen büyük zincirleme trafik kazasında eski futbolcu Gökhan Çıra da yer aldı. 7 aracın karıştığı kazada, Çıra’nın içinde bulunduğu araç ciddi şekilde hasar aldı. Olay sonrası hızla hastaneye kaldırılan ünlü eski futbolcunun sağlık durumu merak konusu oldu.

Avukatı açıklama yaptı

Olayın hemen ardından, Gökhan Çıra’nın avukatı tarafından sosyal medyada bir açıklama yapıldı. Avukatı, müvekkilinin hastaneye kaldırıldığını ve doktorların belirleyeceği tedavi sürecine göre hastanede tedavi altına alındığını duyurdu.

Çıra’nın telefonla iletişim kuramayacak durumda olduğu ve bu nedenle durumuyla ilgili bilgilendirmeyi avukatının yaptığı ifade edildi.