Altay'ın sezon öncesi hazırlıkları Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde tüm hızıyla sürüyor. 20 Temmuz Cumartesi günü sezonu açan Altay, beş gündür aralıksız çalışmalarına devam ediyor. Teknik Direktör Gökhan Karaaslan, takımın motivasyonunun yüksek olduğunu ve planlanan hedeflere ulaşacaklarına inandığını belirtti.

"Takımın hırsı ve öğrenme yetisi üst seviyede"

Gökhan Karaaslan, sezon başlangıcının planlandığı şekilde geçtiğini ve tüm futbolcuların hırsının ve öğrenme yetisinin üst seviyede olduğunu vurguladı. Karaaslan, "Bu sezon, herkes heyecanını, hırsını, isteğini ve planladığımız oyun sistemini sahaya yansıtan bir Altay izleyecek. Taraftarımız da sahada izlediği Altay’dan keyif alacak" dedi.

"Sabır başarının anahtarı"

Gelecek sezon ve hedeflerinden bahseden Direktör Karaaslan, bu yıl başarı için sabır, özveri ve istikrarın önemli olduğunu belirtti. Ekibine ve oyuncu grubuna çok güvendiğini söyleyen Karaaslan, "Sezona şanlı tarihimize yakışır şekilde başlayıp, en güzel şekilde bitireceğimize inanıyorum" diye konuştu.

Altay’ın layık olduğu yerde olmadığını belirten Karaaslan, kulübün en güzel zamanlarında da şimdi de burada olduğunu ifade etti. "2. Lig, geçen sezondan tecrübe edindiğim bir lig. Grubumuzdaki takımları tanıyorum ve başarılı olacağımıza inanıyorum" diye aktardı.

Taraftarlardan destek isteği

Teknik Direktör Gökhan Karaaslan, taraftar desteğinin önemine değinerek, Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nın dolu halini de boş halini de gördüğünü belirtti. Karaaslan, "Başarıya giden yolda taraftar desteği çok önemli. Kulübün asıl sahibi onlar. Taraftarımız bize inansın, güvensin ve sahada oynayan takıma itici güç olsun" diyerek sözlerini noktaladı.