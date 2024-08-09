Türk pop müziğinin sevilen ismi Gökhan Türkmen, hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. 10 Ağustos 2024 Cumartesi günü saat 22:00'de OM Paparazzi'de sahne alacak olan Türkmen, en sevilen şarkılarıyla müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatacak.

Sahne performanslarıyla dikkat çeken sanatçı, dinleyicilerine duygusal anlar yaşatırken aynı zamanda enerjik parçalarıyla da coşkulu dakikalar vaat ediyor. Gökhan Türkmen'in bu özel gecede en popüler şarkılarını seslendireceği ve izleyicilerine unutulmaz bir konser deneyimi sunacağı şimdiden merakla bekleniyor.