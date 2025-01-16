Alışveriş merkezinde görüntülenen Gökhan Türkmen, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden usta sanatçı Ferdi Tayfur hakkında duygusal açıklamalarda bulundu. "Kendisi bizim ve Türkiye için çok önemli bir değerdi," diyen Türkmen, Tayfur'un halk üzerindeki etkisinin büyük olduğunu vurguladı.

"Ona olan sevgi selini gördük, artık şarkıları ve anılarıyla yaşatacağız," şeklinde sözlerine devam eden Türkmen, Tayfur’un mirasının gelecek nesillere taşınacağını belirtti.

Gökhan Türkmen'in yeni projeleri

Gökhan Türkmen, AVM'de çocuğuyla vakit geçirirken, gazetecilere de yeni şarkı çalışmalarının başladığını duyurdu. "Her şey yolunda, sürpriz projelerle hayranlarımın karşısına çıkmaya hazırlanıyorum," diyerek, müzikseverlere heyecan verici haberler verdi.