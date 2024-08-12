Gökler Beldesi Belediye Başkanı Kerim Şahin, Gediz Gençlik ve Spor Müdürü Muhammed Keskin ile bir araya gelerek, beldede yapılacak olan spor tesisleri hakkında bilgi aldı.

Kötü alışkanlklardan uzak

Toplantıda, Gediz Gençlik ve Spor Müdürü Muhammed Keskin, Gökler Beldesi'ne yapılacak futbol sahası ve diğer spor tesislerinin detaylarını Başkan Şahin’e aktardı. Bu projelerin, belde gençlerinin sporla buluşmasını sağlamak ve onları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak amacıyla hayata geçirileceği belirtildi.

Başkan Şahin, ziyaret sırasında Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün tesislerinde bulunan portatif yüzme havuzunu da inceledi. Ayrıca, Denizli ilinde düzenlenen Kickboks Şampiyonası'nda madalya kazanan sporcular ve antrenörlerle bir araya gelerek, başarılarını kutladı ve sporun destekçisi olduğunu vurguladı. Gökler Beldesi'nde düzenlenen Camiler Arası Futbol Turnuvası’na da katılan Şahin, Gediz’de yaşayan Göklerli futbolculara başarılar diledi.

Başkan Şahin, Dayınlar Spor Kulübü’nün antrenmanlarını izleyerek, Gökler’de altyapı çalışmalarına başladıklarını ifade etti. Gençleri spora yönlendirmek amacıyla daha fazla sportif tesis yapılacağı bilgisini verdi.

Gediz Gençlik ve Spor Müdürü Muhammed Keskin ise, “Gediz genelinde sportif faaliyetleri her daim destekliyoruz. Gökler Belediye Başkanımızın ziyaretinden büyük onur duyduk. Beldede yapılacak olan tesislerle ilgili istişarelerde bulunduk ve tesislerimizi gezdirdik. Başkan Kerim Şahin’e ve Şehidimiz Ali Kazankaya'nın ailesine ziyaretleri için teşekkür ederim” dedi.