Bursa Keles Gököz Mahallesi'nde cuma namazı sonrası vatandaşlara aşure ikramı yapıldı.Hasan YALÇIN / www.bursaekspress.com

BURSA (İGFA) - Gököz Mahallesi yardımlaşma ve eğitim kültür derneği tarafından yapılan aşure Gököz merkez camiinde cuma namazı çıkışında vatandaşlara ikram edildi.

Aşure etkinliğine katılan Keles Belediye Başkanı Ali Doğru ve Ak Parti Keles İlçe Başkanı Özcan Yeni ile birlikte mahalle sakinleriyke sohbet ederek, istek ve taleplerini dinlediler.

Gököz Mahalle muhtarı Sinan Yalçın ve Gököz-Der Başkanı Hüseyin Seymen her y olduğu gibi bu yılda Gököz Mahalle muhtarımızla birlikte organize ettik, dernek üyelerimizin ve hayırseverimizin katkılarıyla yaptığımız etkinlikte, geçmişlerimizin adına mevlüt Şerif okutuldu, tüm katılımcılara teşekkür ediyorum dedi.

Gököz Mahalle muhtarı Sinan Yalçın," Aşure günü etkinliklerimiz her yıl yapıyoruz.bu yılda Gököz Mahalle merkez camiimizde cuma namazı sonrası vatandaşlarimza aşure ikramında bulunduk. katılan Basta Keles Belediye Başkanı Ali Doğru'ya ve Keles Akparti ilçe Başkanı Özcan Yeni'ye katılan tüm misafirlerimze Gököz mahallesi adına teşekkür ediyorum dedi.