94. İzmir Enternasyonal Fuarı’na damga vuran mekanlardan biri yenilenen Göl Gazinosu oldu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın önerisiyle yeniden kente kazandırılan tarihi yapı, hem nostalji yaşattı hem de yeni buluşmalara ev sahipliği yaptı.

Bir dönem sahnesinde sayısız sanatçı ağırlayan, fuar anılarının en önemli duraklarından olan Göl Gazinosu, yenilenen yüzüyle tekrar İzmir’in gözdesi haline geldi. Ziyaretçiler, göl manzarası eşliğinde hem geçmişi yad etti hem de Kültürpark’ın doğasında keyifli vakit geçirdi.

İzmir Mutfak Müzesi tanıtım sergisi büyük ilgi gördü

Göl Gazinosu’nun kapalı alanında ise İzmir Mutfak Müzesi’nin tanıtım sergisi ziyaretçilere açıldı. Koleksiyoncu ve araştırmacı Nejat Yentürk’ün küratörlüğünde hazırlanan sergide, İzmir’in gastronomi tarihine ışık tutan objeler sergilendi. Kahve kutularından tabaklara, pişirme ekipmanlarından tarihi sunum araçlarına kadar geniş bir koleksiyon yer aldı. Ziyaretçiler, İzmir mutfak kültürünün köklü geçmişi hakkında bilgi edindi.

Sergiyi gezen vatandaşlardan Seda Şan Özcan, “Yeni şeyler öğrendim, heybeme bilgiler kattım. Göl Gazinosu da açık ve nezih bir ortam olmuş. Başkanımıza teşekkür ediyoruz” dedi. Bir diğer ziyaretçi Orçun Özcan ise, “İzmir’in mutfak kültürü çok geniş ve değerli. Sergi harika, Göl Gazinosu da çok güzel olmuş” ifadelerini kullandı.

Sosyal tesis alanı dolup taştı

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki Grand Plaza tarafından işletilen Göl Gazinosu, uygun fiyatlı sosyal tesis hizmetiyle de büyük ilgi gördü. Ziyaretçiler, göl manzarası eşliğinde yemek yiyip fotoğraf çekerek hem eski günleri hatırladı hem de yeni anılar biriktirdi.

“İzmirliler böyle bir yere hasretmiş”

Açılışın ardından görüşlerini paylaşan ziyaretçilerden Turgay Çaylayık, “Kapanmasına anlam verememiştik ama yeniden açılmasıyla büyük bir ihtiyaç giderildi. İzmirliler böyle bir yere hasret. Şu an alanda yüzlerce kişi var” sözleriyle duygularını aktardı.

Sevtap Ayhekim ise, “Çocukluğumuz burada geçti, Göl Gazinosu İzmir için sembol bir yerdi. Yenilenmiş hali muhteşem olmuş” derken, Suat Gençalp de, “Eski atıl halinden çok daha iyi. Şimdi çok daha güzel bir hale kavuştu” dedi.

Kültürpark’a yeni bir yaşam alanı

Kent hafızasında önemli bir yere sahip olan Göl Gazinosu, yeniden düzenlenen alanları ve kültürel içerikleriyle İzmirlilerin buluşma noktası haline gelirken, İzmir Enternasyonal Fuarı’na da ayrı bir renk kattı.