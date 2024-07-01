Gölcük Belediyesi tarafından düzenlenen “Bi’Dünya Eğlence”, bu yaz tatilinde de çocuklara unutulmaz anlar yaşattı.KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Belediyesi, her yaz düzenlediği Bi’Dünya Eğlence etkinlikleri ile çocukların yaz neşesi olmaya devam ediyor. Gölcük Belediyesi Kültür-sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen Bi Dünya Eğlence etkinlikleri hafta sonu Anıtpark ve Kavaklı’da çocuklara eğlenceli anlar yaşattı. Cumartesi günü Anıtpark’ta Pazar günü ise Kavaklı sahil amfide düzenlenen yoğun katılımla düzenlenen etkinlikte; tiyatro gösterileri, maskotlar, çocuk oyunları ve yarışmalar ile çocuklar doyasıya eğlendiler.

ETKİNLİKLER İHSANİYE’DE DEVAM EDECEK

Çeşitli ikramların yapıldığı etkinlikte yaz neşesini dolu dolu yaşayan çocuklar ve aileleri, etkinliği düzenleyen Gölcük Belediyesi’ne teşekkür ettiler. "Bi’Dünya Eğlence" 3 Temmuz Çarşamba akşamı, saat 19.00'da, İhsaniye Maydan'da devam edecek. Gölcük’ün tüm mahallelerinde yaz boyunca devam edecek etkinlikler, gün gün Gölcük Belediyesi sosyal medya hesaplarından duyurulacak.