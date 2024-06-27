Gölcük Belediyesi’nin Anıtpark’ta kurduğu dev ekranda Türkiye’nin Çekya ile oynadığı Avrupa Futbol Şampiyonası müsabakasını takip eden Gölcüklüler, galibiyeti erik dalı ile oynayarak kutladılar.KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Belediyesi, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye'nin Çekya ile oynadığı kritik maçı Gölcüklüler için unutulmaz bir deneyime dönüştürdü. Gölcük Anıtpark’ta kurulacak dev ekranla birlikte, futbolseverler A Milli Takım'ın kritik mücadelesini heyecanlı gözlerle canlı izlediler. 90 dakika boyunca ekran başında milli takımı destekleyen Gölcüklüler millilerin 2-1’lik galibiyetini “Erik Dalı” eşliğinde oynayarak coşku ile kutladılar.

ANITPARK’TA MİLLİ HEYECAN BOŞ YER BIRAKMADI

Kritik müsabaka öncesinde yüzlerce kişi Anıtpark’ta kurulan dev ekran önünde bir araya geldi. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’in UCLG MEWA’nın Konya’da düzenlenen yönetim kurulu toplantısına için il dışında olması sebebiyle hemşehrilerinin heyecanına ortak olamadı. Başkan Sezer’in selamlarını Gölcüklüler’e ileten Gölcük Belediyesi Başkan Vekili Kadir Özdemir ve Başkan Yardımcısı İbrahim Uzuner ve milli heyecanı hemşehrileri ile birlikte takip ettiler. Büyük oranda dolan alanda Gölcüklüler, A Milli Takım’ın gollerini büyük coşku ile kutladılar.

MİLLİ COŞKU ANITPARK’I İNLETTİ

Son dakikalara heyecanla girilen maçta Cenk Tosun’un golü ile tüm Türkiye’de olduğu gibi büyük sevinç yaşayan Gölcüklüler, son düdüğün ardından coşku yumağı oluşturdular. Gölcüklüler; A Milli Takımın Çekya’yı 2-1 yenerek Avrupa Futbol Şampiyonası'nda son 16’ya kalmasının mutluluğunu ise “Erik Dalı” ile göbek atarak kutladılar. Dakikalarca Anıtpark’ta sevinen taraftarlar, unutulmaz bir akşam yaşadılar.