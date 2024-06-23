Gölcüklüler, A Milli Takımın EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda Portekiz ile karşılaştığı maçı Anıtpark’ta kurulan dev ekranda birlikte izlediler.KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Belediyesi, Türkiye A Milli Takımının EURO 2024 Avrupa Şampiyonası heyecanını Anıtpark’a taşıdı.

Milli takım, EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu ikinci maçında Portekiz ile karşılaşırken, Gölcüklüler, Anıtpark’ta kurulan dev ekran önünde bir araya gelerek milli heyecanı birlikte yaşadılar. Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin ve Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer de Anıtpark’ta bir araya gelen yüzlerce kişi ile birlikte karşılaşmayı takip ettiler.

ÇEKYA MAÇI DA ANITPARK’TA DEV EKRANDA

Milli takımın Portekiz karşısında sahadan 3-0 mağlup ayrıldığı maçın ardından karşılaşmayı izleyen Gölcüklüler, Başkan Sezer’e organizasyon için teşekkür ettiler. Başkan Sezer ise A Milli Takımın 16 Haziran Çarşamba günü saat 22.00’da Çekya ile karşılaşacağı EURO 2024 müsabakasını da dev ekranda yayınlayacaklarını söyleyerek tüm hemşehrilerini bir kez daha Anıtpark’a davet etti.