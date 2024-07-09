Kocaeli Büyükşehir Belediyesi koordinesinde düzenlenen Afet Koordinasyon Toplantısı, Gölcük Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Belediyesi, Afet Koordinasyon Toplantısına ev sahipliği yaptı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Daire Başkanlığı koordinesinde; AFAD, Kızılay, Arama Kurtarma Dernekleri, STK’ları katılımıyla düzenlenen, afet koordinasyon toplantısına, Gölcük’te gerçekleştirildi. Gölcük Belediyesi Başkanı Ali Yıldırım Sezer’in ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya Kocaeli İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan da katıldı.

AFETLERE HAZIRLIK KAPSAMINDA ORTAK TATBİKAT HAZIRLIĞI

Toplantıda; toplumun afetlere duyarlılığının artırılması, risk azaltma çalışmalarının sürekliliğinin sağlanması, 17 Ağustos Anma ve Anlama etkinliği hazırlık çalışmaları hakkında değerlendirmeler yapıldı. Başkan Sezer; orman yangınları konusunda ortak eğitim ve tatbikat yapılması gibi konuların görüşüldüğü ve verimli geçen toplantıya katılan ve katkı sağlayan tüm paydaşlara teşekkür etti.