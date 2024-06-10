Gaziantep'in İslahiye ilçesinde dün akşam saatlerinde serinlemek amacıyla baraj gölüne giren iki gençten biri boğularak hayatını kaybetti. Cengiz Gezer (16) suda boğulurken, arkadaşı Muhammed K. (16) çevredeki arkadaşları tarafından kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Piknikte serinleme faciası

Olay, İslahiye ilçesi Yeniceli Mahallesi'nde Yukarı Afrin Barajı kenarında meydana geldi. Bir grup arkadaş, piknik yapmak amacıyla baraj gölü kenarına gitti. Sıcak hava nedeniyle serinlemek isteyen Cengiz Gezer ve Muhammed K., baraj gölüne girdi. Bir süre yüzdükten sonra, her iki genç de suda çırpınmaya başladı. Durumu fark eden arkadaşları hızla suya girerek Muhammed K.'yi kurtardı ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

Olay yerine gelen acil sağlık ekipleri, Muhammed K.'yi Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak, Cengiz Gezer'in kaybolması üzerine başlatılan arama çalışmaları bir süre sonra gençlerin cansız bedenini sudan çıkardı. Gezer'in ölümü, ailesi ve arkadaşları arasında büyük üzüntüye yol açtı.

Soruşturma başlatıldı

Olayın ardından, yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı. İslahiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulunarak, görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu. Olayın tüm detaylarının aydınlatılması için çalışmalar sürdürülüyor.