ABD'li banka Goldman Sachs Group Inc., ikinci çeyrek bilançosunu açıkladı. Bankanın bu dönemde net kârı 3,04 milyar dolara yükseldi ve hisse başına kâr 8,62 dolar olarak gerçekleşti.

Goldman Sachs'tan güçlü ikinci çeyrek performansı

ABD'li finans devi Goldman Sachs, ikinci çeyrek sonuçlarını açıkladı. Banka, net kârını geçen yılın aynı dönemine göre üç kattan fazla artırarak 3,04 milyar dolara çıkardı. Geçen yıl aynı dönemde net kâr 1,22 milyar dolar olarak kaydedilmişti. Bu güçlü performans, hisse başına kârın 8,62 dolara yükselmesiyle yatırımcıları memnun etti.

Gelirlerde kayda değer artış

Goldman Sachs'ın gelirleri de bu dönemde önemli bir artış gösterdi. Banka, gelirlerini 12,73 milyar dolara çıkararak yatırımcıların beklentilerini karşıladı.

Yatırım bankacılığı gelirleri beklentilerin altında kaldı

Goldman Sachs'ın yatırım bankacılığı gelirleri ise yüzde 21 artışla 1,73 milyar dolara yükseldi. Ancak bu rakam, analistlerin 1,8 milyar dolarlık tahminlerinin altında kaldı.