Goldman Sachs, 28 Ağustos tarihli raporunda Türk bankacılık sektörü için yeni hedef fiyat ve tavsiyelerini açıkladı. Bazı bankaların hedef fiyatları düşerken, birkaç banka içinse pozitif revizyonlar yapıldı. Ancak, sektördeki genel kârlılık beklentileri bazı bankalar için zayıflıyor.

Türk bankacılık sektörüne genel bakış

Goldman Sachs'ın raporuna göre, Türk bankacılık sektörü 2024 yılı boyunca büyüme potansiyeli taşırken, bazı bankalar için kârlılık oranlarında 2025-26 döneminde düşüşler öngörülüyor. Artan maliyetler ve kredi riskleri, bankaların performansını olumsuz etkileyebilecek ana faktörler olarak belirtiliyor. Özellikle sermaye yeterlilik oranları, mevduat ve kredi büyümesi gibi göstergeler, sektörün genel durumu hakkında ipuçları veriyor.

Akbank: Güçlü sermaye, düşen kârlılık beklentileri

Goldman Sachs, Akbank için hedef fiyatını 86 TL'den 77 TL'ye düşürürken, bankanın güçlü sermaye yeterlilik oranına (yüzde 12,7) ve düşük risk profiline dikkat çekti. Ancak, kârlılık beklentilerindeki gerileme, hedef fiyatın aşağı çekilmesine neden oldu. Buna rağmen, Akbank için "al" tavsiyesi korundu.

Garanti BBVA: Yükselen hedef fiyat, nötr tavsiye

Garanti BBVA için hedef fiyatını 111 TL'den 119 TL'ye yükselten Goldman Sachs, bankanın sağlam sermaye yapısı (yüzde 12,8) ve yüksek kâr marjı sayesinde sektördeki güçlü konumunu koruyacağını öngörüyor. Ancak, tavsiye olarak "nötr" seviyesinde kalındı.

İş Bankası C: Cazip fiyat/defter değeri, zayıf kârlılık beklentileri

İş Bankası C için hedef fiyat 20 TL'den 18 TL'ye düşürülürken, düşük fiyat/defter değeri oranı (yüzde 0,7) cazip bulundu. Ancak, bankanın kârlılık beklentilerinin diğer özel bankalara göre daha zayıf olduğu belirtildi. Tavsiye olarak "al" korunmaya devam edildi.

Yapı Kredi Bankası: Güçlü sermaye, düşen hedef fiyat

Yapı Kredi Bankası için hedef fiyatını 42,5 TL'den 37 TL'ye düşüren Goldman Sachs, bankanın güçlü sermaye pozisyonuna rağmen TL'deki değer kaybı ve düşük sermaye getirisi beklentileri nedeniyle hedefin aşağı çekildiğini bildirdi. Tavsiye olarak "nötr" korundu.

Halkbank: Düşük sermaye getirisi, satış tavsiyesi

Halkbank için hedef fiyat 15,6 TL'den 13,8 TL'ye düşürülürken, düşük sermaye getirisi ve yüksek TL bağımlılığı nedeniyle "sat" tavsiyesi korundu. Bankanın zayıf performans göstergeleri, hedef fiyatın revize edilmesinde etkili oldu.

VakıfBank: Zayıf kârlılık, düşen hedef fiyat

VakıfBank için hedef fiyat 19 TL'den 17 TL'ye düşerken, özel sektör bankalarına kıyasla daha düşük kârlılık ve sermaye yeterlilik oranları, bu revizyonun ana nedenleri olarak gösterildi. "Sat" tavsiyesi korundu.