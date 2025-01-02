Denizli'nin Tavas ilçesinde meydana gelen talihsiz olayda, arkadaş grubuyla balık tutmaya giden Ahmet Doğan (52), içinde bulunduğu teknenin alabora olması sonucu gölete düştü. Karaya ulaşan Doğan, hipotermi nedeniyle hayatını kaybetti. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Doğan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Tekne alabora oldu

Yenidere Baraj Göleti'nde sabaha karşı meydana gelen kazada, balık tutmak amacıyla baraj göletine giden Ahmet Doğan ve arkadaşları, alabora olan teknelerinden gölete düştü. Diğer arkadaşları kıyıya yüzerek ulaşmayı başardı ancak Doğan, hipotermi nedeniyle hayatını kaybetti. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası Doğan’ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.