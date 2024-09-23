Gölmarmara Belediyesi, ata sporumuz olan yağlı güreşi ilk kez kendi düzenlediği bir festivalde kutlayacak. 28 Eylül Cumartesi günü Beyler Mahallesi Er Meydanı’nda gerçekleştirilecek Yağlı Güreş Festivali Hafızoğlu Güreşleri, Türkiye’nin önde gelen başpehlivanlarını ve güreşseverleri bir araya getirecek.

Ata sporu yağlı güreş Gölmarmara’da

Gölmarmara Belediyesi’nin ev sahipliğinde ilk kez düzenlenen Yağlı Güreş Festivali, Türkiye'nin en iddialı güreşçilerini ve başpehlivanlarını bir araya getiriyor. Tarihi Kırkpınar baş cazgırı Emin Ger’in sunumuyla sahne alacak festivalde, 38 başpehlivan ve yaklaşık 500 güreşçi kıran kırana mücadeleler verecek. Er Meydanı’nda başpehlivanlık mücadelesinde Türkiye’nin en ünlü güreşçileri kol bağlayacak.

Başpehlivanlık mücadelesine katılacak isimler arasında, Kırkpınar altın kemerli Yusuf Can Zeybek, İsmail Balaban, Orhan Okulu, Fatih Atlı, Osman Aynur, Mustafa Taş ve CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi birincisi Enes Doğan da yer alıyor. Bu güçlü isimlerin katılımı, festivale olan ilgiyi daha da artırıyor ve izleyicilere unutulmaz anlar yaşatmayı vadediyor.

Festivalin coşkusunu yaşatmak için Gölmarmara hazır

Gölmarmara Belediye Başkanı Cem Aykan, bu organizasyonun ilçenin kültürel zenginliğini ve spor tarihini yaşatmak adına önemli bir adım olduğunu belirtti. Başkan Aykan, “Geleneksel sporlarımız her zaman dayanışma ve birliğin en güzel sembollerinden biri olmuştur. Yağlı güreş, kültürümüzün ve ata sporumuzun en önemli miraslarından biridir. Yüzlerce yıl önceki coşkuyla bu geleneği yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için çalışıyoruz” dedi. Başkan ayrıca, bu organizasyonun tüm giderlerinin bağışçılar tarafından karşılandığını ve kamu kaynaklarının kullanılmadığını da belirtti.

Festivalin, Gölmarmara için büyük bir kültürel etkinlik olacağını vurgulayan Başkan Aykan, güreşseverleri 28 Eylül Cumartesi günü Beyler Mahallesi Er Meydanı’na davet etti.

500’e yakın güreşçi çayıra çıkacak

Hafızoğlu Güreşleri’ne Kırkpınar başpehlivanlarıyla birlikte yaklaşık 500 güreşçi katılacak. Türkiye’nin dört bir yanından gelen güreşçiler, Beyler Mahallesi Er Meydanı’nda yağlı güreşin geleneksel ruhunu canlandıracak. İzleyiciler, heyecan dolu karşılaşmalara tanıklık edecek ve ata sporunun köklerine yolculuk yapacak.