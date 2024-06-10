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Gölcük Halk Eğitim Merkezi Müdürü Necmettin Türkmen ile birlikte sergiyi gezerek ürünleri dikkatle inceleyen Başkan Sezer, “GÖLMEK Kurs Merkezlerimizde birbirinden değerli ürünler üreten kadınlarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Merkezde Gölcük Belediyesi ve Gölcük Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle açılan GÖLMEK kurslarında, eğitim gören kadın kursiyerlerin el emeği ürünleri yılsonu sergisinde görücüye çıktı. Serginin açılışına katılan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, GÖLMEK usta öğreticileri ve kursiyeri ile bir araya geldi.

Gölcük Belediyesi Düzağaç Kültür Merkezi GÖLMEK kursiyerleri, açtıkları yılsonu sergisi ile el emeği ürünlerini sergilediler. KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Belediyesi’nin ilçeye yenileyerek ilçeye kazandırdığı Düzağaç Kültür Merkezi eğitim yuvası oldu.

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