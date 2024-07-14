Gömeç Belediye Başkanı Melih Bağcı ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın katkılarıyla düzenlenen festival, Keremköy’de Bando eşliğinde kortej yürüyüşüyle start aldı. Açılış konuşmasını yapan Başkan Bağcı, Keremköy'ün demokrasi, barış ve özgürlüğün içselleştirildiği bir köy olduğunu vurguladı.

Başkan Bağcı’dan anlamlı mesajlar

Başkan Bağcı konuşmasında, "Bu köy gerçekten demokrasinin, barışın, özgürlüğün içselleştirildiği bir köy. Burada yaşayan herkes demokrattır, aydındır. Bu nedenle umuda, barışa, Türkiye’nin aydınlık yarınlarına olan inancımla sizleri selamlıyorum. Hoş geldiniz dostlar" diyerek katılımcıları selamladı.

Bağcı, festivalin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Gömeç’in halkı için, Gömeç’in hakkı için emek veren bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Kıymetli bir çalışma yaptığımızı düşünüyoruz ve bu çalışmanın meyvelerini alacağız" dedi.

Zengin etkinlik programı

Festivalin ilk günü, Türkiye Mimarlar Odası Başkanı Zeynep Eres Özdoğan’ın sunumuyla başladı. Ardından stant ziyaretleri ve keşkek ikramı yapıldı. Ekmek yapım atölyesinden Balıkesir Kolonyası yapımı, parfüm ve mum yapım atölyelerine kadar çeşitli etkinlikler gece boyu sürdü.

Çocuklara özel gösteriler

Festivalin çocuklara yönelik etkinlikleri büyük ilgi gördü. Sirk gösterisi ve Ayvalık’ın Zeytin Çekirdekleri konseriyle çocuklar eğlenceli anlar yaşadı. Festivalin ilk günü, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Belediye Konservatuvarı'nın sahne performanslarıyla sona erdi.