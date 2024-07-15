Gömeç'te 3. Uluslararası Keremköy Festivali Coşkuyla Sona Erdi

Gömeç Belediyesi ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Keremköy Festivali, Hüsnü Arkan konseriyle unutulmaz bir kapanış yaptı.

Söyleşiler ve konserler

Festivalin ikinci günü, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Belediye Konservatuvarı konseri ile başladı. Ardından "Mübadele ve Köy Mimarisi" konulu söyleşinin ilk oturumu gerçekleşti. Prof. Dr. Abdullah Soykan'ın moderatörlüğünde Prof. Dr. Kemal Arı, Prof. Dr. Kenan Mortan, yazar ve siyaset adamı Kemal Anadol, tarih uzmanı Alis Altan mübadele ve köy mimarisi konularını ele aldı.

Mübadele’nin 100. yılına vurgu

Mübadele’nin 100. yılı kapsamında düzenlenen söyleşide, 30 Ocak 1923 tarihli Mübadele Sözleşmesi üzerine yoğunlaşıldı. Kıyı kullanımı, koruma, mübadele şiirleri ve tezleri gibi birçok konu tartışıldı.

İkinci oturumda, İstanbul Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, İBB İstanbul Planlama Ajansı Genel Sekreteri Oktay Kargül ve Prof. Dr. Mehmet Rıfat Akbulut köy mimarisi üzerine konuşmalar yaptı. Halkın yoğun ilgisiyle karşılanan oturum, Keremköy meydanını tamamen doldurdu.

Gece sonu Hüsnü Arkan konseri

Festival boyunca vatandaşlar stant ziyaretleri yaptı, atölyelere katıldı ve festival akışındaki programları takip etti. Gecenin sonunda, Hüsnü Arkan’ın konseri büyük bir coşku yarattı. Sahnesi ve sesiyle büyüleyen sanatçıya, vatandaşlar hep bir ağızdan şarkılar söyleyerek eşlik etti.