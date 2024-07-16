Bunlar da ilginizi çekebilir

Yıllar önce Cansu Dere ile başrolü paylaştığı Anne dizisindeki rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Gonca Vuslateri , yeni dizisinde Nur adında üvey bir anneyi canlandıracak. İsmi değiştirilmesi planlanan Hayat Hırsızı dizisi, 20 Temmuz'dan sonra set e çıkacak.

Ünlü oyuncu Burcu Biricik kız annesi oldu

Ünlü oyuncu Burcu Biricik kız annesi oldu

Annelik molası veren Vuslateri, Ay Yapım'ın #NOW için çekeceği, unutulmaz dizilerin ödüllü yönetmeni Hilal Saral'ın yöneteceği Hayat Hırsızı dizisiyle anlaşma sağladı. Doğum sonrası hızla formuna kavuşan Vuslateri, 16 kilo vererek dikkatleri üzerine çekti.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.