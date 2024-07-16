Annelik molası veren Vuslateri, Ay Yapım'ın #NOW için çekeceği, unutulmaz dizilerin ödüllü yönetmeni Hilal Saral'ın yöneteceği Hayat Hırsızı dizisiyle anlaşma sağladı. Doğum sonrası hızla formuna kavuşan Vuslateri, 16 kilo vererek dikkatleri üzerine çekti.
Üvey anne rolünde
Yıllar önce Cansu Dere ile başrolü paylaştığı Anne dizisindeki rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Gonca Vuslateri, yeni dizisinde Nur adında üvey bir anneyi canlandıracak. İsmi değiştirilmesi planlanan Hayat Hırsızı dizisi, 20 Temmuz'dan sonra sete çıkacak.
Editör: Sedef Didem Ezme