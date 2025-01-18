Gonca Vuslateri’nin Kalbine Dokunan Kare

Oyuncu Gonca Vuslateri, 26 Nisan 2024’te dünyaya gelen kızı Asya’nın çektiği ilk fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Set ile aile hayatını dengeleyen ünlü oyuncunun duygusal paylaşımı takipçilerini etkiledi.

“Kızımız özlemimizi ölümsüzleştirdi”

Gonca Vuslateri, kızı Asya’yı özlediği bir anda eşini görüntülü aradığını ve 9 aylık Asya’nın ekran görüntüsü almayı başardığını belirtti. Paylaşımına, “Bugün kalbim bir ayrı cızlıyor. Asya kuzucuk iki hareketle özlemimi ölümsüzleştirdi” notunu düştü.

“Kızımın çektiği ilk fotoğraf beni ağlattı”

Ünlü oyuncu, “Hiç bitmeyecek duygularım benim. Kızımın çektiği ilk fotoğraf, 9 aylık parmaklarıyla… Ağlattınız beni” sözleriyle duygularını dile getirdi.

“Dergi kapağı gibi gerçek bir an”

Vuslateri, daha önce de bebeğini uyutmaya çalışırken uyuyakaldığı bir anı paylaşmış ve “Bakmaya doyamadığım, dergi kapağı olmasını istediğim ender fotoğraflardan biri. Çünkü gerçek” ifadelerini kullanmıştı.