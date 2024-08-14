Balıkesir’in Gönen ilçesinde Gönen Çayı’na girerek kaybolan 24 yaşındaki Haluk Trabzonlu’nun cansız bedenine ulaşıldı. Bu sabah devam eden arama-kurtarma operasyonları sonucunda genç gencin cesedi bulundu.

Piknik keyfi facia ile sonuçlandı

Gönen’in Ortaoba Mahallesi, Karapınar bölgesinde arkadaşlarıyla piknik yaparken serinlemek amacıyla Gönen Çayı’na giren Haluk Trabzonlu, kısa bir süre içinde gözden kayboldu. Olayın hemen ardından bölgeye intikal eden arama-kurtarma ekipleri, ilk denemelerinde başarılı olamayarak çalışmalarını durdurmuştu. Ancak AFAD, jandarma ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Gönen İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin bu sabah tekrar başlattığı arama-kurtarma çalışmaları sonuç verdi.

Cesedi çayın 100 metre ilerisinde bulundu

Dalgıçlar tarafından yürütülen yoğun arama çalışmaları neticesinde, Haluk Trabzonlu’nun cansız bedeni çayın girdiği noktadan yaklaşık 100 metre ileride tespit edildi. Ekiplerin kapsamlı çalışmaları, genç adamın kaybolduğu bölgeden uzaklaşarak akıntının etkisiyle sürüklendiğini ortaya koydu.

Cenaze Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi

Haluk Trabzonlu’nun cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.