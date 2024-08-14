Balıkesir’in Gönen ilçesinde, Ortaoba Mahallesi Karapınar Gönen Çayı mevkiinde serinlemek için çaya giren 24 yaşındaki Haluk Trabzonlu kayboldu. Olayın ardından başlatılan arama çalışmaları genişletilerek sürdürülüyor.

Haluk Trabzonlu, arkadaşlarıyla birlikte piknik yaparken serinlemek amacıyla Gönen Çayı'na girdi. Kısa bir süre sonra gözden kaybolan Trabzonlu için bölgedeki vatandaşların ihbarı üzerine arama kurtarma ekipleri harekete geçti. Trabzonlu’nun Manyas ilçesine bağlı Çamlı Mahallesi’nde ikamet ettiği öğrenildi.

Olayın ardından Gönen Dağcılık ve Arama Kurtarma Derneği (GÖNDAK), AFAD, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma ve Gönen İtfaiye Grup Amirliği ekipleri bölgeye gönderildi. Ekipler, yaklaşık 600 metrekarelik bir alanı taradı. Ancak, arama çalışmalarında henüz bir bulguya ulaşılamadı.

Arama kurtarma ekipleri, Gönen Çayı boyunca detaylı çalışmalarını sürdürüyor. Arama operasyonu, kaybolan şahsın bulunabilmesi için aralıksız olarak devam ettiriliyor. Çay boyunca yapılan incelemeler, arama çalışmalarının ne kadar zorlu olduğunu gözler önüne seriyor.