Balıkesir’in Gönen ilçesinde, emniyet güçleri tarafından asayiş ve trafik yönünden geniş çaplı bir huzur uygulaması gerçekleştirildi. Gönen ilçesinin farklı bölgelerinde yapılan uygulama, halkın güvenliğini artırmak ve suç oranlarını azaltmak amacıyla düzenlendi.

125 personel görev aldı

Uygulama, 17 ekip, 1 tim çevik kuvvet, 78 polis memuru ve 39 bekçi olmak üzere toplam 125 personelin katılımıyla gerçekleştirildi. Önceden belirlenen bazı bölgelerde yoğun güvenlik önlemleri alındı ve kapsamlı denetimler yapıldı.

İş yerlerine denetim

Yapılan uygulamalar kapsamında 631 şahıs sorgulandı. Farklı suçlardan kaydı bulunan 4 şüpheli şahıs yakalandı. İlçe genelinde 27 adet umuma açık iş yeri denetlendi ve kurallara uygun olup olmadıkları kontrol edildi.

Trafik denetimlerinde büyük ceza

Trafik yönünden yapılan denetimlerde toplam 123 araca 75.044 Türk Lirası ceza kesildi. Trafik kurallarına uymayan sürücüler ve eksiklikleri bulunan araçlar titizlikle incelendi ve gerekli cezai işlemler uygulandı.

Adli işlem başlatıldı

Uygulamalar sırasında çeşitli suç unsurları da ele geçirildi. Güvenlik güçleri, 4 kök Hint keneviri, 1 tüfek, 1 tabanca, 50 adet fişek, 1 adet hassas terazi ve uyarıcı maddeler buldu. Bu maddelerle ilgili olarak adli işlemler başlatıldı.