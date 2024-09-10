Balıkesir’in Gönen ilçesinde bu sabah trajik bir trafik kazası meydana geldi. Motosiklet sürücüsü Hüseyin Mişak (56), Gönen-Sarıköy Yolu üzerinde motosikletinin kontrolünü kaybederek kaza yaptı ve olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazanın detayları

Sabah saatlerinde Gönen-Sarıköy Yolu üzerinde motosikletiyle seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybeden Hüseyin Mişak, yola düştü. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarıyla olay yerine hızla intikal eden 112 acil servis ekipleri, Mişak’ın başında ciddi yaralar olduğunu tespit etti.

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Bilinci kapalı olan Hüseyin Mişak, ilk müdahalenin ardından Gönen Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradaki tedavisinin yetersiz olması nedeniyle, hastanın daha ileri tedavi için Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevkine karar verildi. Ancak, tüm tıbbi müdahalelere rağmen Hüseyin Mişak kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Soruşturma başlatıldı

Olayın ardından Gönen Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kaza ile ilgili detaylı bir inceleme başlatıldı.