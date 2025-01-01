Balıkesir'in Gönen ilçesinde, Kızılay Caddesi ile Mehmet Efendi Caddesi kavşağında meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü ve yolcusu yaralandı.

Motosiklet ile otomobil çarpıştı

Kaza, 48 yaşındaki Ö.G.'nin kullandığı 39 SF 250 plakalı otomobil ile 23 yaşındaki Ö.Z.'nin yönetimindeki 10 AIM 898 plakalı motosikletin kavşakta çarpışması sonucu gerçekleşti. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve arkasında yolcu olarak bulunan 21 yaşındaki M.T. motosikletten düşerek yaralandı.

Olay yeri ihbarı ve müdahale

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Gönen Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.