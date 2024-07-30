Balıkesir'in Gönen ilçesinde yetiştirilen Gönen kavunu, tezgahlardaki yerini aldı. Halk arasında 'muz kavunu' adıyla da anılan bu özel kavun, aroması ve kokusuyla öne çıkıyor. Gönen'e bağlı Körpeağaç Mahallesi'nde yetiştirilen Gönen kavunu, yaz mevsiminin en güzel kavunlarından biri olarak biliniyor ve uygun fiyatıyla bolca tüketiliyor.

Gönen'in yerli kavunları

Gönen'in meşhur kavununu üreten Turgut Dikme, bu özel kavunun üretimi ve satışıyla uğraşanlardan biri. Dikme, "Gönen'imizin yerli kavunlarını kendim üretiyorum. Körpeağaç Mahallesi'nde 25 dönüm arazimde bu kavunları yetiştiriyorum. Çok emek isteyen bir iş, çok mücadele ettim. Gönen halkı için getirdik, satıyoruz. İnsanlar çok memnun. Aroması çok güzel" dedi.