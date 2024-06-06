İzmir'in Foça ilçesinde, gönüllü dalışçılar tarafından 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde su altı temizliği gerçekleştirildi. Yaklaşık 2 saat süren temizlik çalışması, denizden çıkarılan atıkların miktarıyla hem dalışçıları hem de gözlemcileri şaşırttı.

Gönüllü temizliğe gönüllü koruma

Foça Küçükdeniz Limanı ve Balıkçı Barınağı çevresinde gerçekleştirilen temizlik çalışmasına, Foça Kaymakamlığı, Foça Belediyesi, Liman Başkanlığı, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ile Merkez Su Ürünleri Kooperatifi destek verdi. Denizden çıkarılan onlarca araba lastiği, pet ve cam şişeler, metal içecek kutuları, ağlar, mangal ızgaraları, hortumlar ve halatlar, belediye araçları tarafından çöp istasyonuna taşındı.

Dalış ekibinin başkanı Mert Fırat, gemi çalışmaları sırasında dahi denizi temizlemeye çabaladıklarını ancak bazı kişilerin hala denize çöp attığını belirtti. Fırat, "Biz gönüllü olarak temizlik yapıyoruz ve vatandaşlardan da denizi kirletmemelerini bekliyoruz. Deniz dibindeki atıkların çokluğu endişe verici. Foça'daki halkımız ve misafirlerimizden, Foça'yı kirletmemeye duyarlı olmalarını rica ediyoruz. Biz temizlemeye hazırız, onlardan sadece bu konuda duyarlı olmalarını istiyoruz" şeklinde konuştu.