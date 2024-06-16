ADDİS ABABA (AA) - Türkiye Diyanet Vakfının düzenlediği vekaletle kurban faaliyetine katılan gönüllüler, Etiyopya'nın farklı bölgelerinde kurban kesimi ve dağıtımı yapmanın yanı sıra çocukları çeşitli armağanlarla mutlu etti.



Ülkedeki iç savaş nedeniyle bir süre kurban dağıtımının aksadığı Mekele bölgesi, bu yıl hayırseverlerin desteğiyle yeniden kesim noktaları arasına alındı.

Arife ve bayramın ilk günü Necaşi köyünü ziyaret eden TDV yetkilileri ve gönüllüler, ailelerle bayramlaştı, çocuklara bayram hediyelerinin yanı sıra şeker ve balon armağan etti.

TDV, "Kurbanını bağışla kardeşinle yakınlaş" sloganıyla bu yıl 79 ülkede ihtiyaç sahiplerine kurban hissesi dağıtacak, Etiyopya'da ise 42 bin 500 hisseyi ülke genelindeki 34 farklı bölgeye ulaştıracak.