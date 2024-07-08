İSTANBUL (AA) - Goodyear Türkiye, "İhracatın Şampiyonları Ödülleri"nde üçüncü kez Altın İhracat Ödül'üne layık görüldü.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) tarafından düzenlenen "İhracatın Şampiyonları Ödülleri"nde Goodyear Türkiye, ülke ekonomisine yaptığı katkılardan dolayı 3'üncü kez "Altın İhracat Ödülü"nü kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Goodyear Türkiye Genel Müdürü Marwa Khairalla, "OIB tarafından verilen bu ödül, Goodyear Türkiye ailesinin tüm üyelerinin çabalarının bir kez daha taktir edildiğini gösterdi. Lider bir lastik üreticisi ve teknoloji lideri olan Goodyear, 60 yılı aşkın süredir Türkiye'de otomotiv sektörüne aktif olarak katkıda bulunuyor. Türk otomotiv endüstrisinin büyümesini desteklemeye devam etmekten gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.