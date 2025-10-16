Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte Goodyear, değişen hava koşullarında sürüş güvenliğini artırmak için doğru lastik kullanımı ve sürüş alışkanlıklarına ilişkin önemli bilgiler paylaştı. Şirket, düşük sıcaklıklarda yol tutuşunun hayati rolüne dikkat çekerek sürücüleri zamanında hazırlık yapmaya çağırdı.



Lastik teknolojisi zorlu kış yollarında hayat kurtarıyor

Goodyear uzmanları, yol tutuşunun temel olarak lastik malzemesi ve sırt tasarımıyla belirlendiğini vurguluyor. Kış lastikleri, 7°C’nin altındaki sıcaklıklarda esnekliğini koruyan özel bileşenlerle üretiliyor. Bu sayede soğuk, nemli veya buzlu yollarda çekiş gücünü artırarak hem fren mesafesini kısaltıyor hem de araç kontrolünü güçlendiriyor.

Yaz lastikleri ise sıcak havalar için optimize edildiğinden soğuk koşullarda sertleşerek yol tutuşunu kaybediyor. Bu nedenle mevsime uygun lastik kullanımı, güvenli sürüşün en kritik unsurlarından biri olarak öne çıkıyor.

Goodyear’ın test süreci ve teknolojik yenilikleri

Goodyear, Lüksemburg’daki İnovasyon Merkezi’nde yüzlerce teknisyen ve test sürücüsüyle çalışıyor. Her kış lastiği, kar, buz, ıslak ve kuru zeminlerde iki yılı bulan kapsamlı bir test sürecinden geçiyor.

Şirketin UltraGrip serisi, 3 Peak Mountain Snowflake (3PMSF) sertifikasıyla en zorlu kış standartlarını karşılıyor. Bu lastikler, hem kar tutuşunda hem de suda kızaklamaya karşı dirençte yüksek performans sunuyor. Aynı zamanda kuru zeminlerde de optimize edilmiş kavrama özelliklerine sahip.

Goodyear’dan kış sürüşü için 4 temel güvenlik önerisi

Goodyear, kış koşullarında sürücülerin daha güvenli seyahat etmeleri için şu dört önemli noktaya dikkat çekiyor:

Kış lastiklerini erkenden takın: Sıcaklıklar 7°C’nin altına düştüğünde kış lastiklerine geçin.

Diş derinliğini ve basıncı kontrol edin: Soğuk havalarda lastik basıncı düşebilir. Düzenli kontrol yapın. Basınç değerleri araç kapısının iç kısmında veya yakıt kapağında yer alır.

3PMSF sembolünü arayın: Bu sembol, lastiklerin ağır kış koşullarında test edildiğini gösterir.

Sürüşünüzü ayarlayın: Buzlu veya karlı zeminde daha düşük hızla ilerleyin, fren mesafesini artırın ve nazik manevralar yapın.

Goodyear’dan açıklama

Goodyear Tüketici EMEA Kıdemli Teknoloji Direktörü Ben Glesener, “Goodyear, yalnızca olağanüstü kış performansı sunmakla kalmayıp aynı zamanda kilometre ömrü ve yakıt verimliliği gibi diğer müşteri beklentilerini de karşılayan dengeli lastikler geliştiriyor. Titiz test programlarımız sayesinde sürücüler, en zorlu koşullarda dahi Goodyear kış lastiklerine güvenebilir,” dedi.