Google'ın yapay zeka destekli Arama özelliği, son zamanlarda büyük eleştirilere maruz kalıyor. Kullanıcılara yanlış bilgiler sunan bu özellik, bazıları için tuhaf ve hatta tehlikeli tavsiyelerde bulunuyor.

AI overviews: Yanlış bilgilerin kaynağı

"AI Overviews" olarak adlandırılan bu araç, Google Arama sonuçlarını özetlemeyi amaçlıyor ancak bazı kullanıcılar, belirli aramalarda yanlış ve tuhaf yanıtlar aldıklarını belirtiyor. Örneğin, pizzaya peynir yerine yapıştırıcı önerilmesi gibi.

Google'ın savunması ve tepkiler

Google, bu tür hatalı bilgilerin nadir olduğunu savunuyor ancak kullanıcılar, sosyal medyada bu tuhaf yanıtları paylaşarak tepki gösteriyorlar. Teknoloji devi, gerçeklere dayalı doğru özetlerin sağlanmasının zorluğuna dikkat çekiyor ancak kullanıcı güvenini sarsacak bu tür yanlış bilgilerin kontrol altında tutulması gerektiği vurgulanıyor.

Yapay zeka ve güvenilirlik

Google'ın yapay zeka destekli Arama özelliği, kullanıcıların güvenini sarsacak şekilde yanlış bilgiler vermesiyle, şirketin bu alandaki itibarını zedeliyor. Bu durum, teknolojinin doğru ve güvenilir bilgiler sunma konusundaki sınırlarını da gözler önüne seriyor.