Google Chrome, Android kullanıcılarının sıkça karşılaştığı ve zaman zaman rahatsız edici olabilen "Bu dosya zararlı olabilir" uyarısını azaltacak yeni bir güncelleme üzerinde çalışıyor. Bu özellik sayesinde, Google Play Protect etkin olan cihazlarda, kullanıcılar bir kez izin verdikten sonra tekrar tekrar aynı uyarıyla karşılaşmayacaklar.

Neden bu uyarı veriliyor?

Google Play Store dışındaki kaynaklardan APK dosyaları indirirken, kötü amaçlı yazılımlar, oltalama ve veri hırsızlığı gibi risklerle karşılaşma olasılığı yüksektir. Google, kullanıcılarını bu risklere karşı uyarmak için bu tür uyarıları göstermektedir.

Yeni özellik ne getiriyor?

Google Play Protect'in etkin olduğu cihazlarda, kullanıcılar bir APK dosyasını indirdikten sonra bir daha aynı uyarıyı görmeyecekler. Bu, kullanıcı deneyimini iyileştirecek ve gereksiz uyarıları azaltacaktır.

Ne zsaman kullanıma sunulacak?

Bu özellik şu anda test aşamasındadır ve henüz son kullanıcılara ne zaman sunulacağı belli değildir. Ancak Google'ın bu konuda çalışmalarını sürdürdüğü ve kullanıcı geri bildirimlerini dikkate aldığı bilinmektedir.